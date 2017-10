Meer stroom voor extra treinen tussen Meppel en Leeuwarden

Vijftien acts bij zevende editie The­a­ter­wan­del­tocht

25 oktober De Theaterwandeltocht in Sint Jansklooster is zaterdag 28 oktober toe aan de zevende editie. Ook deze aflevering kiest de organiserende Christelijke Oranjevereniging Sint Jansklooster (COV) voor een ruim aanbod aan toneel. “Dit jaar zijn er vijftien acts. Naast de aan het jaarlijkse bloemencorso in het dorp deelnemende groepen zijn er meerdere individuen die een optreden verzorgen. En is er een speciale act ingehuurd, laat Miranda Visscher namens de COV weten.