Meerdere lijken gevonden in Weerribben in tv-serie, maar blijheid overwint bij gebiedsdirecteur

Nieuwjaars­con­cert mét talenten maar zónder publiek vanuit De Meenthe in Steenwijk

Op 2 januari is het podium van De Meenthe niet gevuld met alle tachtig orkestleden van de Vuurvogel zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Pianist Harold Kooij moest vanwege de strenge coronamaatregelen alleen komen. Wel mag hij nog drie jonge muzikale talenten een podium bieden. Het publiek streamt het nieuwjaarprogramma of kijkt mee via de lokale omroep SLOS, dat vorige week al opgenomen is.

2 januari