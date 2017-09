Meestertappers geven taples in Steenwijkerland

Plaats van handeling voor de taples van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenwijkerland is café De Karre in Tuk. KHN Steenwijkerland wil hiermee horecamedewerkers - ook niet-leden van KHN - stimuleren mee te doen aan de regionale biertapwedstrijd Overijssel op 16 oktober in Stegeren, gemeente Ommen. Aleida Kranendonk heeft in januari 2016 zelf in de landelijke tapfinale in Amsterdam gestaan.