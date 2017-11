Mega Bricks in Steenwijk: bouwen en bewonderen

Hindernissen klaar voor klim- en klauterwerk

5 november In Vollenhove zijn ze klaar voor de zestiende edities van de surivalrun Veno in the Wetlands op zaterdag 11 november. Door tientallen vrijwilligers is het 13 kilometer lange parcours uitgezet door onder meer park Old Ruitenborgh, de Bentpolder en landgoed De Oldenhof.