Video Schaatsgek­te in de Kop van Overijssel

11 februari Pandemie? Coronaregels? Het weerhoudt ons niet om massaal het ijs op te zoeken. In de Kop van Overijssel, een van de mooiste schaatsgebieden van ons land, is het deze donderdagmorgen al een gekte van jewelste. In de loop van de dag worden er wegen afgesloten. En dan is het nog niet eens weekend. Dat belooft nog wat in De Wieden en De Weerribben.