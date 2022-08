Meike (9) schrijft namens alle kinderen uit Blokzijl een brief aan de koning: ‘Mogen wij weer een stad zijn?’

Alsof het bezoek net zo koninklijk is als de ontvanger van haar brief, zo stralend, in haar mooiste outfit en met een volle schotel Blokzijler Brok doet Meike Lotterman (9) deze ochtend de deur open. Ze gaat straks naar de markt om vlaggetjes in de kleuren van de vlag van Blokzijl te kopen én is net terug van logeren bij opa en oma.