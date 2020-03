Meisje (5) zwaargewond bij ongeluk in kindcentrum in Steenwijk

Een 5-jarige meisje is vanochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Kindcentrum Bernhard in Steenwijk. Er waren werkzaamheden gaande waarbij een deur op het slachtoffer is gevallen. Een traumahelikopter heeft het gewonde kind naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen precies zijn. ,,Een draadstalen deur stond tegen de muur en is omgevallen, waardoor het slachtoffer gewond is geraakt. We doen onderzoek”, is het enige wat een woordvoerder van de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) wil zeggen.

‘Als personeel van Kindcentrum Bernhard leven we zeer mee met het meisje en de ouders en zijn we in afwachting van het nieuws hoe het met haar gaat’, laat Kindcentrum Bernhard in een reactie weten. Schooldirecteur Corine Pieffers wil niet reageren en verwijst naar een persbericht.

Veel hulpverleners

Het ongeluk gebeurde iets na 9.00 uur. Voor het ongeluk kwam veel hulpverlening ter plaatse naar het gebouw met kinderopvang, buitenschoolse opvang en school voor kinderen tot twaalf jaar. Het meisje is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.