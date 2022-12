Meisje werd meegenomen naar bos en verkracht in auto: Steenwijker (46) dreigde haar naaktfoto’s te openbaren

Een 46-jarige man uit Steenwijk moet 5,5 jaar de cel in omdat hij een verstandelijk beperkte jonge vrouw uit een Nootdorpse instelling meerdere malen verkrachtte in zijn auto. Hij dreigde naaktfoto’s van haar naar haar begeleiders te sturen als ze niet deed wat hij wilde.

De Steenwijker deed zich op een datingsite voor als een 20-jarige man die bij de Marechaussee werkte. In werkelijkheid was hij begin 40. Zijn slachtoffer was een jonge vrouw van destijds 18 of 19 jaar, die in een instelling in Nootdorp en Delft woonde. De man had niet alleen een overwicht vanwege zijn leeftijd, maar ook omdat zijn slachtoffer een IQ van 65 had en functioneert op het niveau van een 4-jarig kind.

Hij nam het slachtoffer mee in zijn rode auto naar een afgelegen parkeerplek in de buurt van een bos. Het meisje liet duidelijk merken dat ze geen seks met de man wilde. Ze duwde hem meerdere keren weg, zei meermaals ‘nee’ en huilde en zei dat ze naar huis wilde, terwijl haar belager seks met haar had. Ook dreigde de man om haar zwart te maken bij haar woongroep en naaktfoto’s van haar naar haar begeleiders te sturen. Ze zou dan mogelijk naar een gesloten instelling overgeplaatst worden, wat ze absoluut niet wilde. De man wist dat.

Beheerst door angst

De impact op het slachtoffer is enorm. De psychische problemen als gevolg van de verkrachtingen zijn zó groot en haar gemoedstoestand zo fragiel, dat haar behandelaars nog niet durven te beginnen met haar behandeling. Het slachtoffer liet via een voorgelezen verklaring weten dat de man ‘alles in haar geprobeerd heeft kapot te maken’. ‘Haar leven wordt nu door angst beheerst en zal nooit meer hetzelfde zijn’, schrijven de rechters in hun vonnis.

De advocaat van de verdachte vroeg de rechters om de man vrij te spreken. De reden: de verklaringen van het slachtoffer zouden te onbetrouwbaar zijn. De rechters veegden dat argument van tafel. De drie verklaringen verschillen op punten, maar de kern blijft overeind: dat ze door de 46-jarige meerdere keren verkracht is in een rood autootje.

Ook het argument dat zijn computer en telefoon gehackt waren en dat iemand anders berichten naar het slachtoffer stuurde, vinden de rechters ongeloofwaardig. Wat ze wel zwaar mee laten wegen: dat de man blijft ontkennen en geen antwoord wil geven op belangrijke vragen, zoals wat zijn beweegredenen waren. De reclassering rapporteert zelfs dat de werkwijze van de man grenzeloos en geraffineerd was.

Desastreuze invloed

De rechters veroordelen hem tot 66 maanden gevangenisstraf. In hun vonnis schrijven ze dat daarbij meetelt dat het misbruik over een langere periode speelde en een desastreuze invloed had op het toch al kwetsbare slachtoffer. Bovendien liep het slachtoffer kans om zwanger te worden of een soa te krijgen van haar verkrachter. Ook zijn er aanwijzingen dat de man via WhatsApp met meer jongere vrouwen contact probeerde te leggen.

Naast zijn gevangenisstraf krijgt hij ook een contactverbod. Hij mag vijf jaar lang geen contact opnemen met het slachtoffer. Doet hij dat wel, dan moet hij telkens twee weken de cel in. Ook moet hij 20.000 euro schadevergoeding betalen.