Melding van schoten in centrum van Steenwijk: één verdachte opgepakt

Steenwij­ker­land trekt portemon­nee voor opknappen kernen (maar niet ieder dorp krijgt geld)

Nieuwe parkeerplaatsen langs de Cornelisgracht tussen Giethoorn en Dwarsgracht, betere verlichting voor de kerk in Oldemarkt en een nieuwe zwemstek voor Scheerwolde. De gemeente Steenwijkerland deelt uit deze zomer en heeft geld over voor verschillende kernen. Een wenselijke oplossing van verkeersproblematiek in Belt-Schutsloot laat echter op zich wachten.