Mensen met afstand tot arbeidsmarkt via buurtsuper naar een baan in Kuinre

Via de buurtsuper in Kuinre hebben de afgelopen jaren vijftien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun weg naar betaald werk gevonden. Het project is zo succesvol dat het in het dorp breder wordt opgepakt, waar de mensen met een rugzakje ook via verenigingen worden geholpen richting een baan.

Vera Bekhof uit Steenwijkerwold heeft die al op zak. Ze kwam via een gemeentelijk re-integratietraject in de Superrr en nu heeft ze er nu een betaalde baan. Daarmee is ze dolgelukkig. Vera werkt niet alleen in de Superrr in Kuinre, maar ook in de vestigingen in Oppenhuizen en Oosterzee. ,,Ik heb gewerkt in de horeca en de kinderopvang. Via het traject heb ik nieuwe kansen gekregen en het bevalt geweldig goed. Het is hartstikke leuk werk. ”

Multifunctionele accommodatie

De Superrr zit, samen met een zelfstandige slager, sinds 2013 in Kuinre, onder een dak met de volledige nieuwe multifunctionele accommodatie De Botter. Het is een van de twaalf buurtsupers van Support & Co, een organisatie die zich volgens manager Gerrit Pas begeeft op het raakvlak van zorg en ondernemerschap.

In Kuinre, dat tot de opening al twaalf jaar geen supermarkt meer had, runnen Daniëlle Koers en Hilda Walsma de buurtsuper. En ze begeleiden de acht 'meewerkers', zoals de worden genoemd, die gedurende de week allerlei voorkomende werkzaamheden doen, op weg naar een reguliere baan. ,,Van de mensen die uitstromen komt dertig procent in de retailsector terecht, de anderen in het groen, thuiszorg, horeca en kinderopvang”, geeft Pas aan. “Eerst zorgen we er voor dat ze structuur krijgen in hun leven. Dat begint met hele simpele dingen zoals op tijd op je werk komen. Van daaruit gaan we bouwen.”

Blijvertje

En dat gaat zo goed, dat de Superrr in Kuinre een blijvertje is, en dat er nu in het hele dorp werk van wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat de medewerkers breder worden ingezet en zo op verschillende manieren een zinvolle bijdrage gaan leveren aan de leefbaarheid van het dorp Kuinre.

Het gaat hier om het doen van klussen of onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden en bemensing van de koffiecorner in de multifunctionele accommodatie in het dorp. Maar ook kan worden gedacht aan informele zorgtaken , boodschappen doen, wandelen of een praatje maken met mensen die behoren tot de WMO-doelgroep.

Scala aan mogelijkheden