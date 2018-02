Mensen met beperking kunnen straks ook naar openbaar toilet in Steenwijk

Ook mensen met een beperking kunnen in het centrum van Steenwijk straks fatsoenlijk naar het toilet. Het openbaar toilet in de buurt van de Markt in Steenwijk is hoognodig toe aan modernisering en dat gaat de komende maanden gebeuren.

Daarbij wordt de voorziening voor hoge nood gelijk geschikt gemaakt voor gebruik door mensen met een beperking. De Gehandicaptenraad Steenwijkerland is blij, al blijft voorzitter Willie Jaspers er bij dat de aanpassingen te lang op zich hebben laten wachten.

Discussie

,,De discussie over de aanpassing loopt al enkele jaren. Steeds weer hebben we er op gehamerd bij de gemeente. Ja, er is veel tijd en energie in gestopt”, zegt Jaspers. ,,Want mensen in een rolstoel of met een scootmobiel moeten in het centrum van de stad toch ook in het openbaar toilet terecht kunnen. Nu zijn ze aangewezen op winkels of horecabedrijven, en ook daar zijn toiletten niet altijd goed toegankelijk.”

Najaar 2017 kwam er schot in de zaak, toen de Gehandicaptenraad ter orde kwam dat de gemeente het verouderde openbaar toilet in de Onnastraat – vlak bij de Markt – aan zou gaan pakken. ,,Vorige week hebben we het officieel gehoord. Er is direct gereageerd, want we willen er graag in het voortraject bij betrokken worden”, zegt de voorzitter van de Gehandicaptenraad.

,,Dan kunnen we aangeven wat er aan voorzieningen nodig is, zoals beugels waar mensen zich aan vast kunnen houden. En de breedte van de toegang is natuurlijk ook een dingetje.” Verder noemt ze het belangrijk dat er in het centrum bebording komt te staan, zodat het openbaar toilet goed vindbaar is.

Renovatie

De gemeente Steenwijkerland trekt 60.000 euro uit voor een renovatie van het sterk verouderde openbaar toilet. Dat is ondergebracht in het gebouw aan de Onnastraat, waarin ook het kermis- en circusmuseum zijn gehuisvest. Het toilet voldoet volgens wethouder Dieke Frantzen niet meer aan de eisen van deze tijd. Nu de Markt later dit jaar wordt heringericht, is het volgens haar ook een goed moment om de openbare sanitaire voorzieningen op een hoger peil te brengen, en gelijk toegankelijk te maken voor mindervaliden. ,,Als je gaat kijken naar vernieuwing, is het wat ons betreft niet meer dan logisch dat je er ook voor zorgt dat die voor iedereen toegankelijk is. Dat is ook het uitdrukkelijke verzoek van de Gehandicaptenraad geweest”, geeft de wethouder aan.

Zelfreinigend