Meppeler verdachte van ‘puzzelmoord’ op Halil Erol blijft vastzitten

Matthias M. (43) uit Meppel, verdachte van de moord op Steenwijker Halil Erol (34) in 2010, blijft vastzitten in afwachting van inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Die staat in september gepland.

Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdagochtend bepaald bij een pro forma-zitting over deze zogeheten 'puzzelmoord’. Advocaat Tina Westerhof van M. had gevraagd om de man in afwachting van die zaak vrij te laten. De rechtbank vindt dat er genoeg gronden en bezwaren zijn om de Meppeler in voorlopige hechtenis te houden. Inhoudelijke behandeling staat gepland voor 3 september. In juli staat er nog een pro forma-zitting op de rol.

Bij de zitting kwamen donderdag geen nieuwe feiten op tafel. Het Openbaar Ministerie ziet in de dekbedhoezen en de overtrekhoes waarin lichaamsdelen van het slachtoffer gevonden zijn sterk bewijs tegen M. De man had volgens Justitie die spullen in bezit; er zijn haren van hem en zijn toenmalige vriendin in gevonden. Mooij ontkent echter alle betrokkenheid. Een rapport over de geestesgesteldheid van M. door het Pieter Baan Centrum wordt binnenkort aan het dossier toegevoegd.

Erol (toen 34) verdween in februari 2010 plotseling spoorloos. Zijn auto werd kort daarna uitgebrand gevonden in het Groningse Haren. Maanden later, in juni, werden in de Steenwijkse Aa bij Eesveen zijn armen en benen gevonden in een zak; drie jaar later dook de romp van de man op in het water in een bosje bij Wanneperveen. Hoofd en handen van Erol zijn nooit teruggevonden.