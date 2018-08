Messenzwaaier Steenwijk blijft nog vast

De 20-jarige man liep eerst schreeuwend door de Oosterstraat in het centrum van Steenwijk. Getuigen zagen dat hij een mes in zijn hand had. Daarna liep hij de Vrouwenstraat in en ook daar zorgde hij voor paniek. Uiteindelijk kwam de politie ter plekke om hem aan te houden. Hij zit vast op verdenking van bedreiging, zegt een woordvoerster. Later deze week wordt besloten of hij nog langer vast blijft.