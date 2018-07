Met 400.000 liter water per minuut blijft de Kop nat

Onvoorstelbaar, maar zelfs in de natte Kop van Overijssel (met Giethoorn, Dwarsgracht en Belt-Schutsloot) zijn de gevolgen van de droogte merkbaar. De natuurlijke vegetatie lijdt schade in dit moerasgebied, vooral door de schroeiende werking van de zon, zegt boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer.

De populaire recreatieplas bij Staphorst, De Zwarte Dennen, ook onder zijn beheer, valt droog. De ballenlijn die het verschil tussen ondiep en dieper aangeeft, raakt het water niet meer. Boeren in de omgeving mogen sinds donderdag geen water meer uit de grond pompen.

Vuiler

Vroeger waren de rapen gaar bij lange perioden van droogte in de natte kop, vooral in het kwetsbare Nationaal Park Weerribben-Wieden. Want het was onverstandig om water vanuit Friesland het gebied in te laten stromen, want dat was vuiler dan het aanwezige water.

Nu komt het water vanaf de andere kant, via gemaal Stroïnk werd de afgelopen week 400 kuub water per minuut Noordwest- Overijssel ingelaten, ofwel 400.000 liter per minuut.

Inez Hamel is specialist bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,We proberen het peil in het gebied tussen de 73 tot 83 centimeter beneden NAP te houden. Door de droogte dreigde het door de ondergrens te zakken. Toen water nog uit de Friese boezem kwam moest het er bij Stroïnk weer uit en ging het dus het hele gebied door.''

Tweede inlaat

Via een tweede inlaat aan het Stroïnkgemaal wordt water uit het Vollenhovermeer ingelaten, dat via het Ketelmeer in verbinding staat met het IJsselmeer.