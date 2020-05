Met de fiets aan de hand over de paden in Giethoorn door fietsverbod

Fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg blijft lekker smal

2 mei Fietsen tussen Kalenberg en Ossenzijl moet je ook in de toekomst over een nog geen anderhalve meter breed pad. De bevolking van de dorpen in De Weerribben is tegen een verbreding, zo de gemeente Steenwijkerland had voorgesteld bij het uitvoeren van een grote onderhoudsbeurt.