Met deze speciale versiering maakt Kuinre zich op voor ‘Kleintje Kuundersfeest’: ‘Perfect voor onze oude knusse straten’

Bram de Vries (59) wil stoppen met De Herberg in Vollenhove: ‘Met pijn in het hart’

Restaurant en maaltijdbezorger De Herberg in Vollenhove staat te koop. Eigenaar Bram de Vries zoekt een opvolger en verkoopt het pand in het historische centrum. Hij heeft een horeca-makelaar in de arm genomen om het pand te slijten.

15 augustus