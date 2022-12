Met ledenonderzoek door Windesheimstudenten hoopt de Historische Verenging Steenwijk op meer tevreden leden

Het ledenonderzoek moet uiteindelijk leiden tot meer tevreden en betrokken leden. Ook is de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken op zoek naar extra vrijwilligers. ,,Uit spontane reacties is het ons bekend dat de lezers ons ledenblad Old Steenwiek erg waarderen. Maar wat vindt men verder van onze vereniging? Wat kan beter? Waar hebben onze leden nog meer behoefte aan?”, aldus voorzitter Bé Puister van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.

,,We zijn met 1300 leden één van de grootste verenigingen in de regio. En ons ledenaantal groeit nog steeds”, vervolgt Puister. ,,We maken ons echter wel zorgen over de vergrijzing en vragen ons af hoe we ook in de toekomst interessant blijven voor onze leden. Ook zijn extra vrijwilligers welkom om zo de taken over meer schouders te verdelen.”

Opdracht

Om de behoefte van leden in kaart te brengen nam Puister contact op met de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Studenten aan de opleiding communicatie werken gedurende het derde studiejaar namelijk in teams voor meerdere opdrachtgevers. Drie van hen houden zicht bezig met de opdracht van de Historische Vereniging uit Steenwijk.

Om een goed beeld te vormen hebben de studenten zich breed georiënteerd. Zo hebben ze gesprekken gevoerd met de gemeente, het Stadsmuseum en het gemeentearchief. Voor vergelijkingsmateriaal is er ook contact geweest met historische verenigingen in Meppel en Zwolle.

Enquête

Onlangs hebben de drie studenten in Steenwijk enkele vrijwilligers en leden van de vereniging geïnterviewd. Op basis van deze gesprekken is een vragenlijst opgesteld die de komende periode online wordt verspreid. Hiervoor staat er inmiddels een vragenlijst op de website en de Facebookpagina van de Steenwijkse verenging.

Medio januari 2023 zal het adviesrapport zijn afgerond. De belangrijkste uitkomsten worden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging in maart 2023. Puister: ,,We hopen dat veel mensen deze enquête gaan invullen. Ook niet-leden kunnen reageren. Op basis van de uitkomsten verwachten we meer vrijwilligers en jongere leden te kunnen aantrekken en tegelijk onze dienstverlening nog verder te kunnen verbeteren.”