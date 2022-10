Met of zonder wielen, in Steenwijkerland mag je straks een tiny house neerzetten (en hier moet je op letten)

Door heel Nederland komen steeds meer tiny houses te staan, ziet ook wethouder Melvin Smit. ,,We merken dat er vraag naar is.” Maar: de gemeente had nog geen regels om die vraag in goede banen te leiden. Daarom heeft ze nu een lijst vastgesteld met voorwaarden voor een tiny house-initiatief. ,,We willen graag aansluiten bij de behoefte die er is en hebben ervoor gekozen om niet alles met regels dicht te timmeren.”

Waar tiny houses in elk geval niet mogen komen: bedrijventerreinen, volkstuinen, campings en andere recreatieve bestemmingen. Ze mogen (de ontwikkeling van) omliggende bedrijven niet belemmeren. Een tiny house mag geen tweede woning zijn: de eigenaar moet het tiny house zelf permanent bewonen.

Volledig scherm Een tiny house in Olst van zo'n 35 vierkante meter, vergelijkbaar met de toegestane afmetingen in Steenwijkerland. Foto ter illustratie. © Ronald Hissink

Stad of dorp

Enthousiast? Denk dan aan de volgende ‘uitgangspunten’ waarop de gemeente je initiatief gaat beoordelen. Tenminste, als de beoogde locatie binnen bestaand stads- en dorpsgebied is.

Heeft die locatie een een woonbestemming? Dan is één tiny house ‘in principe mogelijk’. Je moet wel een omgevingsvergunnning aanvragen.

Bij meerdere tiny houses of op een plek waar nog niet formeel gewoond mag worden, is er een procedure nodig om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Afhankelijk van het verzoek kan de gemeente ‘medewerking’ verlenen.

Je tiny house mag maximaal tien jaar blijven staan en moet passen bij de omgeving. De gemeente heeft ook een idee van hoe tiny een tiny house maximaal mag zijn: 4 meter hoog, een vloeroppervlakte van 36 vierkante meter, een gebruiksoppervlakte van 50 vierkante meter.

Een bijgebouw mag erbij, maar alleen als die nodig is om off grid (zonder nuts- of rioolaansluiting) te leven en maximaal vijf vierkante meter vloeroppervlakte heeft. Die vorm heeft zelfs de voorkeur van de gemeente. Toch met leidingen leven? Een elektra- en wateraansluiting mag, die moet je zelf betalen. Wil je gas? Dat wordt ’m niet.

Je auto moet je op je eigen terrein parkeren, maar of een tiny house wielen heeft, dat maakt de gemeente niet per se uit. Wél dat je tiny house energieneutraal is en uit duurzame materialen bestaat.

Oproep Bent u van plan een tiny house te (laten) bouwen en te betrekken in Steenwijkerland? Misschien wilt u dat al wel jaren, of hebben deze nieuwe voorschriften iets aangewakkerd? Of heeft u bijzondere ervaringen met tiny houses in een andere gemeente? En wilt u daarover vertellen aan de Stentor? Dan kunt u mailen naar b.benthem@destentor.nl.

Volledig scherm Tiny houses kunnen ook in groepjes bij elkaar staan, zoals hier in het Gelderse Malden. Foto ter illustratie. © Theo Peeters

Buitengebied

In het buitengebied zijn de te beoordelen uitgangspunten net wat anders. Wil je hier meerdere tiny houses, dan schakelt de gemeente over op maatwerk. Doel: ‘een kwaliteitsverbetering van de locatie’. Ook deze kleine huisjes mogen er maximaal tien jaar staan, binnen bestaande bouw- of bestemmingsvlakken, met maximaal één per vlak.

Duurzaam, wel of geen aansluitingen, wel of geen wielen, de afmetingen (ook van een bijgebouw), dat is hetzelfde als in stad of dorp. Maar: ‘Staan er op een locatie al bouwwerken? Dan mag de maximaal toegestane afmeting voor bouwwerken op die locatie door het plaatsen van een tiny house met maximaal 36 m2 worden overschreden.’

Tot slot: álle tiny house-plannen moeten passen in de regels van de gemeente (zoals een bouwbesluit), maar andere overheden kunnen aanvullende voorschriften hebben waar je je ook aan moet houden.

Nieuwe manieren

Zo’n tien tot twintig procent van het woningbouwprogramma moet uit nieuwe manieren van wonen bestaan, ambieert de gemeente. Tiny houses vallen daaronder. De vastgezette levensduur van tien jaar is bewust: dan is er toch ruimte om dingen uit te proberen, ‘zonder dat er een onomkeerbare situatie ontstaat’.

De toekomst moet dus uitwijzen of Steenwijkerland een geschikt thuis is voor tiny houses. Smit: ‘We hebben er nog geen ervaring mee. Daarom hebben we gezegd: laten we dit beleidskader na een jaar nog eens tegen het licht houden en kijken of het voldoet of dat we wat moeten bijschaven. In die zin is het ook een beetje experimenteren.’

