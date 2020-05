Met verzamelalbum toch nog een beetje corso in Sint Jansklooster

Het idee heeft veel weg het verzamelen van bijvoorbeeld voetbalplaatjes bij de supermarkt, maar dit keer gaan er stickers van onder andere dahlia’s en corso-creaties in het boek. ,,Op deze manier blijven mensen alsnog betrokken bij het corso dat dit jaar helaas niet doorgaat’’, vertelt voorzitter Hoege Heetebrij van de organiserende Christelijke Oranjevereniging. ,,We horen veel mensen erover praten, dat ze het jammer vinden dat het niet doorgaat. Begrijpelijk wel. We hebben daarom een actie bedacht die corona-proof is.’’