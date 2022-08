Meterslang doek vertelt wat er te doen is in Steenwijk

Bezoekers van de Steenwijker binnenstad die via de Gasthuisstraat het centrum inlopen kan het niet ontgaan: op een doek van maar liefst elf meter lang wordt een voorproefje gegeven van wat ze in de vestingstad kunnen verwachten. De gemeente Steenwijkerland heeft in samenwerking met Steenwijk Vestingstad gezorgd voor dit informatieve doek.

Het doek is gemaakt door Bijzonderdruk uit Steenwijk. Met de telefoon kan hierop onder andere de QR-code van de splinternieuwe interactieve Weerribben Wieden-app worden gescand. Op die manier kan de bezoeker van alles te weten komen over cultuur en natuur in en om Steenwijk. ,,Waar kun je leuk winkelen, waar pak je gezellig een terrasje? Maar ook: welke uitstapjes kun je in de omgeving maken? Welke wandel- en fietsroutes zijn er? Bijvoorbeeld de interactieve vestingroute, een speurtocht voor jong en oud”, aldus de gemeente in een persbericht.

Viering van ‘1572 - De Geboorte van Nederland’

Het jaar 2022 staat in het teken van de viering van ‘1572 - De Geboorte van Nederland’. Ook deze historische gebeurtenis komt aan bod op het doek. Er worden dit jaar namelijk tal van activiteiten gevierd en herdacht in de hele gemeente Steenwijkerland.

Zo wordt in het Stadsmuseum aan de Markt aandacht besteed aan de viering van het herdenkingsjaar 1572 door middel van de expositie ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’. Het jaar 1572 is het keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog, de Spanjaarden leden hun eerste verlies bij Den Briel en de strijd om onafhankelijkheid barstte los. Daarom wordt 1572 gezien als het begin van ‘de geboorte van Nederland’.

Ook Steenwijk heeft een rol gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog en de tentoonstelling vertelt dit verhaal. Het doek is te vinden ter hoogte van het ‘gat’ in de Gasthuisstraat waar een compleet pand door brand was verwoest. ,,Het doel van het doek is dus tweeledig: een mooie opvulling van dit stukje Gasthuisstraat én een originele manier om het moois dat Steenwijk en omgeving te bieden heeft onder de aandacht te brengen”, aldus het persbericht van de gemeente.