Militair gewond omdat collega's als 'geintje' zijn dekbed in brand steken

video 'Maniak' verminkt paard met mes in Wanneper­veen

15:36 Woede en machteloosheid buitelen over elkaar heen bij Wout Liezen, na de ontdekking dat zijn paard Charming het slachtoffer is geworden van dierenmishandeling. ,,Toen ik gisterochtend het weiland in kwam, ontdekte ik een flinke jaap aan de achterkant van het paard. Zo'n veertig centimeter lang en zes centimeter diep, ik heb direct de politie en de dierenarts gebeld. Hier is een maniak aan het werk geweest.''