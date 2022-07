Miriam Slomp-Dekkers nieuwe voorzitter Hospice het Riemkehuis in Steenwijk

Mede onder de betrokken leiding van Dalstra is het hospice in Steenwijk uitgegroeid tot drie ruime appartementen voor ongeneeslijk zieke mensen die in hun laatste levensfase niet thuis of in het ziekenhuis kunnen of willen verblijven. Miriam Slomp-Dekkers gaat als nieuwe voorzitter met het bestuur verder op de ingeslagen weg, laat het bestuur van TTH NWO weten.