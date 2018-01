Moeder die haar kinderen redde uit zinkende auto overladen met lof

VideoMoeder Albertine Mulder uit Giethoorn raakte eind vorig jaar met haar auto te water en redde op heldhaftige wijze haar drie kinderen. ,,Ik hoef niet geëerd te worden, want ik heb mijn kinderen er zelf in gereden."

Mulder belandde 30 december in een ware horrorscène. Op weg naar nota bene het zwembad met haar drie kinderen Anne-Marie (7), Floris (5) en Carlijn (3) gleed ze bij Wanneperveen in een bocht van de weg, pardoes het water in. In eerste instantie kreeg ze de deur van het zinkende voertuig niet open. Pas toen de wagen geheel kopje onder was gegaan, lukte dat. Ze redde haar drie kinderen één voor één uit het ijskoude water.

Nieuwe kinderstoeltjes

Volledig scherm Albertine Mulder uit Giethoorn werd overstelpt met bloemen, kaarten en andere steunbetuigingen. © Eigen foto Het verhaal dat deze krant over haar heldendaad schreef, zorgde voor een stortvloed aan reacties. ,,Ik heb tientallen kaartjes gehad, zelfs van mensen die ik helemaal niet ken. Honderden steunbetuigingen op Facebook. En bloemen, bijvoorbeeld van de burgemeester van Steenwijkerland. Maxi-Cosi stuurde me drie nieuwe kinderstoeltjes. En van een ander bedrijf kreeg ik twee lifehammers, waarmee je de ruit van een auto in kunt slaan. Kun je nagaan, die had ik tijdens het ongeluk dus niet eens... Nu zou ik niet meer zonder op pad gaan."

Beetje bang

Een dag na het ongeluk zat ze al weer in de auto. En weer een dag later haar kinderen ook. ,,De jongste is nog wel een beetje bang, vooral als we door de bocht gaan. En ik heb heel af en toe het gevoel dat de auto glijdt, terwijl het niet zo is. Maar over het algemeen hebben we geen angst meer. We zijn juist dolgelukkig, hebben echt een engeltje op onze schouders gehad."

Het scheelt vooral dat Mulder en haar gezin openlijk over het incident kunnen praten. ,,We hebben het er vaak over. Gewoon aan de eettafel, of waar dan ook. Dat zorgt er voor dat er ook weinig angst is. Er is geen taboe op."

Van de auto, een Volkswagen, waarmee het ongeval gebeurde, is niet veel meer over. Waterschade en deuken. ,,Ik moet het even met een leenauto doen."

Het Carnegie Heldenfonds zet helden in het zonnetje. Mulder is nog niet benaderd. ,,Dat hoeft van mij ook niet, want ik heb mijn kinderen er zelf in gereden", zegt ze lachend. ,,Nu het zo goed is afgelopen mag ik dat wel zeggen, toch?!"

Volledig scherm Albertine Mulder-Slot gleed eind december met haar kinderen Anne-Marie (7), Floris(5) en Carlijn (3) het ijskoude water in bij Wanneperveen. Ze redde vervolgens haar kinderen uit de auto. © Wilbert Bijzitter