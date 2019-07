Moeder uit Steenwijk opgelicht door ‘zoon’ via WhatsApp; duo uit Apeldoorn opgepakt

Tien keer meer eikenpro­ces­sie­rup­sen in Steenwij­ker­land dan in 2016

15:38 Zaten de eikenprocessierupsen in 2016 nog in 250 bomen in de gemeente Steenwijkerland, dit jaar is in maar liefst 2500 bomen de rups of diens nest aangetroffen, meldt wethouder Marcel Scheringa. ,,Het is dweilen met de kraan open.”