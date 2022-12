Motie, toezegging, motie, toezegging: Steenwijkerland gaat ‘bewuster’ om met eten, maar legt niks op

‘Vegetarisch is het nieuwe normaal’. Met die boodschap probeerde GroenLinks de gemeenteraad in Steenwijkerland in november al te bewegen naar een volledig vegetarisch aanbod van alle maaltijden waarbij de gemeente betrokken is. ‘De vasthoudende vleesconsument’ zou op verzoek alsnog ‘een biologische vleesconsumptie’ kunnen krijgen.

De stemming was duidelijk. 1 voor, 25 tegen.

GroenLinks liet het er niet bij zitten. Deze week volgde een tweede motie, die nog altijd verwees naar de invloed van consumentengedrag op het klimaat, maar met een wat andere oproep: op naar een ‘evenwichtig aanbod aan vegetarische en plantaardige maaltijden en snacks’, nog steeds bij álle maaltijden waarbij de gemeente betrokken is.

Ook zouden gemeente en raad bij vleesaanbod moeten letten op kwaliteit en dierenwelzijn (minimaal ‘driesterrenvlees’) en zou er overleg moeten zijn met aanbieders. Er zou ook controle moeten komen of het vastgestelde inkoopbeleid wel toegepast werd.

Stamppot met spekjes

Fractievoorzitter Stephanie Geurtz had de vorige vergadering ‘een levendige discussie’ gezien. ,,Het gaat erover dat je met een kleine verandering in je consumentengedrag daadwerkelijk iets kan bijdragen aan het klimaat, dat je als raad duidelijk achter de voorbeeldrol van de gemeente staat.”

Haar nieuwe motie was niet bedoeld om ‘vlees te verbieden’ en ze wilde er ook geen vaste verdeling op plakken. ,,Stamppot met spekjes bestaat ook uit negentig procent groente, hoe ga je dat dan berekenen? Ze wil mensen proberen mee te krijgen, ‘zonder dwang’. ,,Je wil dat de raad doet wat wij van onze inwoners vragen.”

Mailtje van de bode

Gidion Hoorn (CPB), Bennie Daan (BGL), Erik Homan (CDA) en Henk Boxum (CU) wezen er op dat de wethouder vorige keer al een toezegging had gedaan in die richting: het woord ‘overbodig’ viel. ,,Mensen kiezen zelf wat ze willen eten, daar dienen wij geen motie voor in,” aldus Daan. Homan en Hoorn prezen de inzet van Geurtz, volgens Boxum gaat de voorbeeldfunctie van de gemeente ‘volledig voor elkaar komen’.

Aletta Makken (VE) was ‘enthousiast’ over de motie, Roland Logtmeijer (PvdA) zag de aanpassingen beter passen bij hoe zijn partij ernaar kijkt, Jeroen van Duijvenvoorde (VVD) kon zich vinden in het signaal dat deze motie geeft. Emmy Elgersma (D66) deed uit de doeken dat zij meteen na de vorige vergadering een mail had gekregen van de bode, over wat zij dan zou willen eten. ,,Daarmee was ik blij verrast!” Ze vervolgde: ,,Je moet wel uitspreken wat je wil, anders wordt het lastig te bepalen wat ‘evenwichtig’ betekent.

Drie sterren

Wethouder Marcel Scheringa (CU) kon zich vinden in de oproep, maar zag het wel ‘knellen’ bij de specifieke eis van driesterrenvlees: ,,Dat is best ingewikkeld, ik betwijfel of dat in de praktijk op deze manier uitgevoerd kan worden. De winst is denk dat we ons meer bewust worden van de keuzes die we maken.”

De toezegging voor het bedrijfsrestaurant kwam er dus (nogmaals), de motie werd met tien stemmen voor en vijftien tegen verworpen. In haar slotwoord erkende Geurtz dat het nog niet zo makkelijk is om driesterrenvlees in te kunnen kopen. ,,Maar laten wij dan klant zijn die zegt dat die het wil. Geef een zetje richting die transitie. Lukt het nu niet, ook goed, maar spreek het uit.”