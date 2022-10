Motorcoureur Twan Smits heeft er alles voor over om de top te halen: ‘Voor mij zijn er geen grenzen’

Politiek is stilte over veelbespro­ken biomassa­cen­tra­le in Steenwijk beu, college werkt aan bewoners­brief

Bijna alle fracties in de gemeenteraad in Steenwijkerland hebben een brandbrief gestuurd naar het college over het dossier van de biomassacentrale in Steenwijk. Kern van de zaak: de partijen roepen burgemeester en wethouders op de bevolking actiever te informeren. Daar wordt aan gewerkt, zegt het college.

28 september