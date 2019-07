Motorrijder (37) die crashte bij vlucht voor politie in Steenwijk had geen rijbewijs

Ongeval in Scheerwol­de: moeder met twee jonge kinderen in de sloot

16 juli Een moeder met twee jonge kinderen in de auto kreeg vanmiddag in Scheerwolde de schrik van haar leven. Ze reed op de Blokzijlerweg en moest uitwijken omdat een auto plotseling de weg op kwam. De bestuurder had haar niet gezien. De auto van de vrouw belandde vervolgens in de sloot.