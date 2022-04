Motorrijder valt en raakt zwaargewond bij Steenwijk, traumaheli landt op snelweg

Hoe gaat Steenwij­ker­land de energiedoe­len halen? ‘Kijk naar kleinere initiatie­ven’

Als er één thema is dat de afgelopen jaren moeizaam verliep in Steenwijkerland, dan is het de energietransitie. Omwonenden werden vaak verrast door plannen voor zonneparken in hun buurt en voelden zich niet gehoord. Ook de gemeenteraad worstelde met het beleid waarmee de dezelfde raadsleden eerder nog instemden. Hoe nu verder?

15 maart