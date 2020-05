Motorrijdster gewond afgevoerd na botsing met auto in Giethoorn

Na bijna 20 jaar is Oldemark­ter woonwijk Het Mallegat eindelijk af

18 mei De vlag kan uit in Oldemarkt want na vele jaren wordt het laatste stuk braakliggende grond in de woonwijk Het Mallegat bebouwd. MoVe Devolpment laat er na de zomer twaalf half vrijstaande woningen neerzetten. Eerder werden er in de wijk 65 woningen gebouwd.