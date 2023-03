Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus staat tijdens Preuverije in het teken van lokale lekkernijen

Toekomst ‘aftands’ stati­onspand Steenwijk onzeker, maar gemeente wil niet langer wachten met aanpakken

Iedereen is het erover eens: hoe de stationsomgeving van Steenwijk er nu bij ligt, is niet best. Al jaren wordt er over gesproken in termen als ‘aftands’ en ‘tranentrekkend’. Dat moet anders, vinden zowel gemeente Steenwijkerland als NS: aantrekkelijker en veiliger.