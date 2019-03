Musical, pop-up museum en boek omlijsten mythisch verhaal uitvinder Johannes Wardenier

85 vrijwilligers

Nu de laatste benodigde sponsorgelden binnen zijn, kan Steenwijk zich opmaken voor een waaier aan gebeurtenissen rond de man die de gemoederen nog altijd bezighoudt. Het pronkstuk is een musical met 85 vrijwilligers van de makers van Storm over Beulaeke - dus de lat ligt hoog - op 15, 16, 17 en 18 mei. Meer data worden niet uitgesloten, want er zijn nu al 1.400 kaarten verkocht.

Voor wie de geschiedenis niet kent: Wardenier beweerde in 1934 een brandstofloze motor ontwikkeld te hebben. De nationale en internationale pers schreef erover. In het Stellingwerfse zou de brandstofloze motor gebouwd moeten worden, in een fabriek die 13.000 arbeiders kon huisvesten, zo had wethouder Willem Muurling bedacht. Maar de fabriek kwam er nooit. Wardenier is opgenomen in een psychiatrische inrichting. Toen hij 'normaal' werd verklaard, waren zijn motor en tekeningen weg. Was het een complot? Zat Philips erachter? Legden oliebaronnen Wardenier het zwijgen op? Het wordt eigenlijk steeds spannender...