Musicalproducente Anne (20) uit Steenwijk zoekt jonge talenten: ‘We willen brug zijn naar professioneel werk’

Brandje in prullenbak heeft grote gevolgen voor sportcom­plex in Steenwijk: ‘Ineens roken we een penetrante lucht’

Een klein brandje met grote gevolgen. Het vuur in een prullenbak in sportcomplex De Waterwyck in Steenwijk was maandag snel geblust, maar honderden scholieren en leden van sportverenigingen in de regio zijn deze week de dupe. Twee minderjarige jongens zijn aangehouden.

16 februari