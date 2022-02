Muziekclubs Steenwijkerland vrezen een stille dood te sterven zonder inkomsten uit oud papier

VIDEO Laatste oudpapier­boot vaart door de gracht in Giethoorn: ‘Hoort bij de Gieterse cultuur’

Zoals in het verleden het vee, de melk en de visite per boot werden aan- en afgevoerd, zo ging ook het oudpapier decennia lang over water in Giethoorn. Tot afgelopen zaterdag. Met de laatste vaarronde door vrijwilligers – vaders van leerlingen op obs De Punter – komt een einde aan een tijdperk. En dat doet een beetje zeer. ,,Wel een historisch momentje, ja.”

12 december