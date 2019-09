Na 18 jaar is het eindelijk zo ver: gemeente Steenwijkerland verwijdert achterhaald informatiebord

Zes spannende theater­avon­den in de Weerribben

17 september Het gezelschap dat in Kalenberg optreedt onder de naam Trillend Riet is er klaar voor. De generale repetitie is achter de rug. De komende twee weken zijn er zes voorstellingen (19, 20, 21, 26, 27 en 28 september) midden in de Weerribben.