Na 46 jaar is het werk voorbij voor agent Geert Kremer uit Steenwijk: ‘De heftige dingen vergeet je niet’

Nog minder dan een week en dan is het de laatste werkdag voor Geert Kremer (66). De agent werkte 42 jaar voor het politiekorps in Steenwijk en zat in totaal 46 jaar in het vak. ,,Ik had best nog wel even door gewild, heb geen hekel aan het werk. Maar ja, de pensioengerechtigde leeftijd hè”, verzucht Kremer.