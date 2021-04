Na Belt-Schutsloot ook Wanneperveen aangesloten op kerktelevisie: ‘Memorabel moment voor ons dorp’

Een schoonheidsfoutje houd je, maar over het algemeen is Jacques Zomer vanuit Wanneperveen tevreden als hij zondagmiddag terugblikt op de bijzondere paasdienst die de PKN-gemeente in de morgen heeft gehouden. Een memorabel moment bovendien in de geschiedenis van het lintdorp in de Kop van Overijssel, want voor het eerst is daar een dienst via camera's en internet naar het beeldscherm in de huiskamer gebracht. ,,Kerktelevisie. Deze kerk staat er als sinds de zestiende eeuw. Maar een uitzending met beeld voor thuis is nog nooit verzorgd.”