Na jaar afwezigheid weten honderden wandelaars Sint Jansklooster weer te vinden voor Theaterwandeltocht

UPDATE Grote brand in leegstaand fabrieks­pand Vollenhove snel onder controle

10 oktober Een vrijwel leegstaand fabriekspand in Vollenhove is vanochtend getroffen door brand. Al snel werd opgeschaald naar ‘grote brand’, waarna de hulpdiensten het vuur gauw onder controle hadden. Een voertuig in het gebouw raakte beschadigd.