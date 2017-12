Na jaren eerbetoon voor 'pilotenhelper' in Vollenhove

Marten Kingma hield in de Tweede Wereldoorlog 42 piloten uit handen van de Duitse bezetter en kreeg hiervoor hoge Amerikaanse en Nederlandse onderscheidingen. Door de inspanningen van Vollenhovenaar Henk van Heerde wordt Kingma - overleden in 1965 - nu ook in eigen woonplaats geëerd met een plein.

Dé plek

Juist op die plek bouwde aannemer Kingma zijn bedrijf op, nadat hij in 1942 vanuit de Noordoostpolder naar Vollenhove kwam. De bedrijfsgebouwen aan de Doelenstraat zijn ondertussen verdwenen, maar de destijds gebouwde woningen en zijn eigen imposante woonhuis, op de hoek van Voorpoort en Clarenberglaan, staan er nog altijd. ,,Op een steenworp afstand van het plein. Dat is dus dé plek om Kingma te eren”, stelt Van Heerde. Ruim anderhalf jaar is hij bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen.

Van Heerde had het naambordje graag dit jaar al aan de muur willen hebben. Nu richt hij zich op mei 2018, rond Bevrijdingsdag. Enige haast is geboden. ,,Er zijn nu nog enkele nazaten in leven, onder wie zoon Frank die destijds piloten heeft vervoerd zonder dat hij een rijbewijs had. En ook zijn rechterhand Jaap Muller leeft nog en woont in Marknesse.”

Verzoek

Nadat Henk van Heerde het initiatief had genomen, is door Belangen Vereniging Vollenhove Stad (BVVS) bij de gemeente Steenwijkerland een verzoek ingediend om Marten Kingma op deze wijze te eren. Dat is nu gehonoreerd door de straatnaamcommissie. Van Heerde reageert verheugd. ,,Kingma verdient dat.”

Volgens de Vollenhovenaar heeft Kingma misschien wel een grotere betekenis gehad dan verzetsman Harmen Visser. Die werd in 2005 in Vollenhove geëerd met een plein, en ook in Emmeloord is een plein naar de in 1945 door de Duitsers doodgeschoten politieman genoemd.

Pilotenhelper

Op zijn website over de geschiedenis van Vollenhove (henkvanheerde.nl) besteedt Henk van Heerde ruimschoots aandacht aan de Tweede Wereldoorlog en de rol daarin van aannemer Kingma, die hij betitelt als ‘pilotenhelper’. Kingma en drie anderen waren nauw betrokken bij het in veiligheid brengen van de bemanningen uit door de Duitsers boven de Noordoostpolder neergeschoten geallieerde vliegtuigen. De piloten werden eerst naar verschillende onderduikadressen in en rond Vollenhove gebracht, waaronder bij Kingma zelf. Van daaruit ging het via de zogenoemde ‘pilotenlijn’ naar Meppel en verder naar Engeland. Voor het vervoer werd onder meer gebruik gemaakt van vrachtwagens van het aannemersbedrijf, die in de grijze kleur van de Wehrmacht waren gespoten.

Groep Vollenhove