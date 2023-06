Na mishandeling betaalt Steenwijker met liefde alle schade aan zijn ‘ex’: ‘We zijn weer samen!’

Kogel door plafond tijdens overval in Luttel­geest, daders al 10 jaar spoorloos (maar er is nieuwe info)

Er vallen klappen en er wordt zelfs geschoten. Overvallers dringen op 14 november 2013 een woning aan de Lindeweg in Luttelgeest binnen, maar zijn bijna tien jaar later nog altijd niet gepakt. Nu meldt de politie dat er nieuwe ‘interessante informatie’ in deze langlopende zaak binnen is gekomen.