Na twee afgelaste edities sluit Steenwijkse cabaretgroep eindelijk weer het jaar af in De Meenthe

‘Ode aan het water’ in de Weerribben-Wie­den te zien in Steenwijk­se fo­to-expositie

Water is altijd in beweging en laat zijn sporen na. Wat zien we daar vandaag de dag van terug in het landschap van de Weerribben-Wieden? Het antwoord is vastgelegd in circa veertig foto’s, gemaakt door lokale fotografen en kunstenaars. Ze zijn te zien in de expositie Ode aan het Water in Villa Rams Woerthe in Steenwijk.

24 oktober