Na zes jaar is de opening van opslag IJsclub in Dwarsgracht aanstaande

Met de nieuwe opslagschuur in Dwarsgracht komt een einde aan de verspreide opslag van machines en materieel. En daarmee maakt ijsclub Ons Belang uit Dwarsgracht en Jonen een flinke slag als het gaat om toezicht, beheer en onderhoud. ,,Dat wordt een stuk overzichtelijker en eenvoudiger", zegt secretaris Ruurd Huisman.

Alle spul van de ijsclub lag of stond verspreid over een stuk of vier locaties, weet Huisman. ,,Denk aan de bewegwijzeringsborden, de medailles die bij iemand thuis lagen en machines, die op twee verschillende plekken stonden. Voor het beheer en onderhoud was dat lastig, maar ze stonden ook op plekken waar gewoon gewerkt werd en daardoor soms krassen en deuken opliepen."

De nieuwe opslag net voorbij restaurant De Otterskooi meet 80 vierkante meter. Voldoende om de veegmachines, ambulancekar en het vele materiaal van ijsclub Ons Belang te bergen. Verzekeringstechnisch is de vaste plek ook een hele vooruitgang. Bovendien zijn machines en materiaal nu gemakkelijk inzetbaar, want het ijs - als dat er ligt - is vlakbij.

Ingebruikname

Zes jaar na de eerste plannen, intensief overleg met de gemeente Steenwijkerland en Natuurmonumenten, onderzoeken en plannen en uiteindelijk de vergunning in september 2016 is zaterdag de officiële ingebruikname. ,,De bouw is uiteindelijk heel snel gegaan. In vier maanden tijd is het opgeleverd", vertelt Huisman.

Naast aannemer Bart Smit uit het naburige Giethoorn hebben ijsclubvrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Grondwerk, het timmeren van de zolder, buitenschilderwerk, de inrichting binnen en buiten de schuur en de verhuizing van alle materieel naar de nieuwe opslag. Voor de bouw en inrichting heeft de ijsclub met succes drie fondsen benaderd om de eigen financiële middelen aan te vullen.

175 leden

Het ijsclubgebouw schuin voor de rietschuur aan de andere kant van de steenslagweg heet Wolters huus. Ter ere van de vorig jaar overleden voorzitter Wolter Piek, die de nu bloeiende ijsclub in de jaren 80 weer nieuw leven heeft ingeblazen. Ons Belang telt 175 leden. ,,Verreweg de meeste Dwarsgrachters zijn lid", zegt Huisman. ,,We hebben ook een paar buitenleden."

Aan Jan Petter, de drijvende kracht achter de bouw van de opslagschuur, zaterdag om 15.00 uur de officiële openingshandeling te verrichten. In De Otterskooi wordt aansluitend het glas geheven op het nieuwe ijsclubgebouw.