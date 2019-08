Na zeven generaties dreigt einde voor rietdekkersbedrijf De Dood

,,De dood waart rond in Nederland werd er gezegd”, vertelt Johan de Dood(43) uit Nederland lachend. Nederland is een piepklein gehucht aan de Weerribben. Hij is de zevende generatie riettelers van zijn familie. Samen met zijn vrouw Yfke runt hij het bedrijf. Al vanaf dat hij klein jochie was liep hij mee met zijn vader Jan Peter, die inmiddels 74 jaar is en nog volop meewerkt, maar nu als vrijwilliger, zeggen ze gekscherend. Want de ‘directeur’ is hij zelf, sinds 1 januari van dit jaar. Toch was het voor hem niet vanzelfsprekend dat hij het riet in ging. Hij had zijn monteursdiploma gehaald, maar het riet begon aan hem te trekken.