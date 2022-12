Nachtelijke zoektocht naar bosuilen in Steenwijkerland: ‘Hun geroep klinkt spookachtig’

Het broedseizoen van de bosuil begint al in december. Het mannetje zet dan door te roepen zijn territorium af. Volgens de gidsen is het geluid onmiskenbaar. ,,Sommigen vinden het spookachtig klinken, dus wordt het geluid regelmatig gebruikt in griezelfilms.’’

Verzamelen in Tuk

De excursie van circa anderhalf uur start om 20.30 uur op parkeerplaats Woldberg bij Tuks T-huis, Bergweg 71 in Tuk (via tunneltje onder de A32, rechtdoor naar P-plaats in het bos). Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. Bij slecht weer gaat de excursie niet door. Om de bosuil te kunnen horen en zien, wordt regelmatig stilgestaan om te luisteren. Bij koud weer is daarom warme kleding aanbevolen.