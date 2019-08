NAM start komende winter bodemsanering naast gaswinlocatie Wanneperveen

,,We verwachten daar komende winter te kunnen beginnen met de sanering van de bodem’’, vertelt NAM-woordvoerder Ewoud Nyssingh. ,,Dat gaat anderhalf jaar duren.’’ In het voorjaar van 2016 bleek uit gegevens van de provincie Overijssel dat de NAM noodzakelijke bodemsaneringen niet overal goed had uitgevoerd. Bijna twintig van de ruim dertig Overijsselse locaties waar gaswinning en afvalwaterinjecties waren (of worden) uitgevoerd, bleken nog zodanig vervuild dat de sanering moest worden vervolgd of opgepakt. Dat was onder meer het geval op locatie ‘WAV1', de code voor de gaswinlocatie Wanneperveen 1, aan de Gasthuisdijk. Aan de overkant van de weg ligt Natura2000-gebied, iets verderop nationaal park Weerribben-Wieden.

Geen haast

Bureau Arcadis onderzocht vanaf eind 2016 de vervuiling in de bodem en het grondwater. De vervuiling met barium en minerale olie bleek niet zo spoedeisend dat op het terrein van de voormalige gaswinlocatie meteen een sanering uitgevoerd moest worden. Daarmee kan vooralsnog gewacht worden tot een ‘natuurlijk moment’, zoals de definitieve ontmanteling van de locatie. In september 2018 stuurde minister Wiebes nog een brief naar de Tweede Kamer waarin hij schreef dat de bodemverontreiniging tussen Wanneperveen en Giethoorn ‘geen onaanvaardbaar risico vormt voor de mens en het ecosysteem’ en ook niet het risico bestaat van verspreiding van de verontreiniging. Maar buiten de hekken moet de verontreiniging wel zo snel mogelijk opgeruimd worden.

Oude put

De gasput bij Wanneperveen dateert al uit het begin van de jaren vijftig, toen de NAM net met de gaswinning was begonnen. In 1948 eerst in enkele kleinere gasvelden bij Coevorden, en de jaren daarna werd gas in de bodem gevonden bij De Wijk, Staphorst, Wanneperveen (1951) en Twente. De gasbel bij Slochteren werd pas in 1959 ontdekt. De locatie bij Wanneperveen ligt al weer tientallen jaren stil. Uit het rapport van Arcadis blijkt dat er tussen 1993 en 1995 een gedeeltelijke bodemsanering is uitgevoerd, waarbij vervuilde grond op de locatie en onder de Gasthuisdijk is afgegraven en een ondergrondse put met oliehoudend spoelwater is opgeruimd.

