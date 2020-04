Natuurbrand in Ossenzijl: blussen gaat nog uren duren

„Het gaat om een gebied van acht tot tien hectare groot", weet de woordvoerder. „Daarvan staan delen in brand, op andere plekken smeult het nog.” Het blussen gaat nog wel even duren: de brandweer gokt de brand aan het begin van de avond de baas te zijn.



De brandweer is met man en macht uitgerukt, omdat de brand lastig te bereiken is. Brandweermannen gaan per boot naar de brandhaard. „Het is een waterrijk gebied en het is met boten beter bereikbaar dan met tankauto's.”

Glas of sigarettenpeuk

De brand ontstond rond 13:00 uur aan de Oudeweg in Ossenzijl. Rietgedekte woningen in de buurt zijn door bewoners zelf natgehouden. Vlammen gingen namelijk enige tijd richtingen nabijgelegen woningen, liet een woordvoerder van de brandweer weten. Dat gevaar is inmiddels geweken. Er zijn geen gewonden gevallen.

De natuurbrand is lang niet de eerste in de regio. Volgens de woordvoerder van de brandweer schuilt zo'n natuurbrand in een klein hoekje. „Er hoeft maar een stukje glas te liggen, of mensen gooien een sigarettenpeuk weg. Blijkbaar is het zo droog in de natuur, dat de kans op brand heel groot is. Er is ook zeker een kans op meer natuurbranden.”

De Weerribben is een plassengebied op de grens van Overijssel en Friesland. Het natuurgebied wordt veel gebruikt door riettelers.

Volledig scherm Momenteel is de brandweer in Ossenzijl druk bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand, riet. Er is flink opgeschakeld, veel personeel en materieel aanwezig. © De vries media

Volledig scherm In de weerribben woedt momenteel een forse natuurbrand. De brandweer uit meerdere provincies, Overijssel en Friesland, is ter plekke. Bewoners houden hun rieten daken nat. © René Wiegmink / ProNews