Natuurmonumenten en palingvissers in Wieden lijnrecht tegenover elkaar

Nieuwe paaltjes en hekken om sluipver­keer in Steenwij­ker­land tegen te gaan

30 april Paaltjes die moeten voorkomen dat auto’s illegaal gebruik maken van fietspaden in Steenwijkerland worden met enige regelmaat gestolen of simpelweg gesloopt. Of gewoon weggehaald om maar zo dicht mogelijk bij huis te kunnen parkeren. ,,Het is gewoonweg asociaal", zegt Jitske van de Galiën, secretaris van Wijkvereniging Middenweg. Voor een aantal probleemgevallen is nu een oplossing gevonden. In het uiterste geval volgen er boetes.