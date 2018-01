Natuurmonumenten knapt uitkijkpunt in Giethoorn op

Natuurmonumenten knapt in Noordwest-Overijssel drie voorzieningen op voor recreanten en toeristen. Een daarvan is het uitkijkpunt bij het Zuideindigerwijde, langs de provinciale weg bij Giethoorn.

Een aannemer heeft het houten vlonderpad door het rietland weer begaanbaar gemaakt en vrijwilligers zorgen binnenkort voor de afrondende werkzaamheden. Daarmee is het uitkijkpunt weer goed bereikbaar. Volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten maken vooral in de zomermaanden veel fietsers en wandelaars gebruik van uitkijkpunt tussen Giethoorn en Blauwe Hand. Het biedt een fraai uitzicht op wat ook wel het ‘zwanenmeer’ wordt genoemd door de vele aanwezige zwanen, vooral in het najaar.

Ook bij de uitkijktoren in de buurt van Wanneperveen is Natuurmonumenten aan het werk. Daar gaat het om het vervangen van de beschoeiing. ,,De toren ligt langs een bekende vaarroute vanuit Giethoorn. Bootjes leggen daar graag even aan, maar de beschoeiing was aan renovatie toe”, zegt boswachter Arco Lassche van Natuurmonumenten. De werkzaamheden zijn ruim voor het toeristenseizoen afgerond.