Nederlander Klaas de Lange betreurt agrarische afwezigheid in Staten

Deze vrijdagochtend om 10.00 uur weet Klaas de Lange uit Nederland in de gemeente Steenwijkerland of hij met voorkeursstemmen voor het CDA in de Provinciale Staten komt. ,,Mijn inschatting is van niet. Dan heb je richting de 2.500 voorkeursstemmen nodig. Dat is best veel. Ik heb als duwer gefunctioneerd.’’

Het provinciale CDA-bestuur heeft de eigenaar van Weerribben Zuivel in het gelijknamige natuurgebied in de Kop van Overijssel als elfde op de kieslijst gezet. En precies zoveel zetels bezetten de christen-democraten in het provinciebestuur. Tot afgelopen woensdagavond. CDA Overijssel is gezakt van elf naar negen zetels.

,,Het was natuurlijk wel een beetje voorspelbaar’’, zegt zuivelproducent De Lange. ,,Die nieuwe club (Forum voor Democratie, red.) was enorm coming up en dat gaat ten koste van bestaande zetels, zo werkt het nu eenmaal.’’

Proteststem

In hun achterhoofd hielden de provinciale CDA’ers rekening met één of twee zetels verlies. ,,Je hoopt altijd dat het meevalt. Dit is wel gewoon realiteit. Die club heeft gekregen wat ze in de voorspellingen claimden. Veel mensen die het niet met het bestaande beleid eens waren hebben hieraan hun proteststem toegekend. Terwijl ze die mensen helemaal niet kennen.’’

Tijdens de uitslagenavond, woensdag in het Zwolse provinciehuis in Zwolle, was het winnende Forum voor Democratie volgens De Lange de grote afwezige. ,,Dat was een beetje het rare. Er was niemand aanwezig of bereikbaar.’’ De eigenaar van Weerribben Zuivel verwacht dat het voor FvD ‘nog een hele puzzel’ wordt om kandidaten voor Overijssels provinciebestuur te vinden.

Het stemgedrag in Overijssel is volgens De Lange ‘een duidelijk teken’. ,,Dit is de samenleving die iets anders wil. Dat kun je niet zomaar naast je neerleggen, daar zou je heel onverstandig aan doen.’’

Agrariërs

Krijgt De Lange niet genoeg voorkeursstemmen (‘ik heb geen persoonlijke campagne gevoerd’) voor een Statenzetel dan betreurt hij dat vooral omdat de Kop van Overijssel dan niet agrarisch vertegenwoordigd is. ,,De voorgaande periode gebeurde dat nog via Marco van der Vegte.’’ De melkveehouder uit Mastenbroek is 8 jaar Statenlid voor het CDA geweest.