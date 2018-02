Nelson uit Steenwijk geniet met 'zijn' cheerleaders in Pyeongchang

Giethoorn pakt 'zoekverkeer' aan

5:23 Het toerisme in Giethoorn in goede banen leiden. Op zo'n manier dat het toerisme en de leefbaarheid in het waterdorp in balans zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, werken Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland samen aan een gebiedsaanpak voor Giethoorn.