Neuroloog Jeroen Trip gastspreker bij Parkinson Café in Steenwijk

Overijssel­se Merentocht na 26 jaar ter ziele: schaatsers spekten de kas, maar gingen nooit van start

De wedstrijd over 200 kilometer over de meren, kanalen en slootjes in de Kop van Overijssel gaat de geschiedenis in als de schaatstocht die nooit is verreden. Het bestuur van de Overijsselse Merentocht staakt na 26 jaar definitief de pogingen om de tegenhanger van de Friese Elfstedentocht te houden. Tot groot verdriet van initiatiefnemer Klaas Naberman.

12 september